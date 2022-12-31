تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتز، بمواصلة دعم أوكرانيا..وقال إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) "أظهرتا تضامنًا لم نشهده منذ فترة طويلة".

وأوضح شولتز -في خطابه بمناسبة العام الجديد أمام الشعب الألماني، وفقا لموقع أخبار (دويتشه فيله) الألماني اليوم السبت- "إن عام 2022 تميز بالتماسك والقوة، بالنظر إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا، وإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أظهروا تضامنًا لم نشهده منذ فترة طويلة".

وأضاف "أن بوتين يشن حرباً إمبريالية وسط أوروبا.. لم يجتاح بوتين أوكرانيا في غضون أيام قليلة، كما كان يخطط، على العكس تمامًا، دافع الأوكرانيون بشجاعة عن وطنهم، بفضل مساعدتنا وسنواصل دعم أوكرانيا".

وأشار شولتز إلى الاستعداد الاستثنائي للألمان لدعم الأوكرانيين، الذين أجبروا على الفرار من الحرب في وطنهم.