 القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات النارية بالوراق - بوابة الشروق
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القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات النارية بالوراق

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 12:03 م | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 12:03 م
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدرجات النارية بمنطقة الوراق شمال المحافظة.

وردت معلومات لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون، وقطع الأسلاك الكهربائية".

و أمكن ضبط المتهمين وبحوزة اثنين منهم فرد محلى وطلقتين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12واقعة بمدينة أكتوبر، ومنطقة المنيرة الغربية، ومنطقة أوسيم، وبارشادهم تم ضبط المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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