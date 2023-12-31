البرهان: ميليشيا حميدتي مستمرة في تدمير البنية التحتية وقتل المواطنين

ألقى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، كلمة مساء اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى استقلال البلاد، منوهًا بأن البلاد امتدت إليها أيادي الغدر والخيانة، التي استبدلت أمن الناس خوفًا.



وقال خلال كلمة، مساء الأحد، إن تلك الأيادي الآثمة طالت شرف المواطنين وأرواحهم وأموالهم في كل بقاع السودان، لافتًا إلى أن «مليشيا قائد قوات الدعم السريع حميدتي، مستمرة في تدمير البنية التحتية وقتل المواطنين ونهب أموالهم واحتلال منازلهم».



وأضاف أن «مليشيا حميدتي مستمرة في انتهاك أعراض المواطنين، وتهجيرهم من قراهم، وإبادة وتطهير بعضهم، بمساندة بعض خونة الشعب وطلبة السلطة تحت دعاوى زائفة».



ونوه بأن «تلك المليشيا ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشهادة دول العالم»، متوجهًا برسالة للدول التي تستقبلهم: «كفوا أيديكم عن التدخل في شأننا، فأي تسهيلات تقدم لتلك المجموعة بمثابة شراكة في الجرم وقتل شعب السودان».



وتوجه بتحية إلى الشعب السوداني، مضيفًا: «تحية لكم لأنكم تهبون جميعا لإسناد الجيش ونصرة الحق، ووقوفكم معنا هو الوقود للقضاء على تلك المجموعات الإرهابية، بكم ومعكم سننتصر ونسحق هؤلاء الخونة ونحرر السودان من أيدي العمالة».