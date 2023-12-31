 قصف بالصواريخ والمسيرات يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قصف بالصواريخ والمسيرات يستهدف قاعدة أمريكية شرقي سوريا

د ب أ
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 12:09 م | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 12:09 م

دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن هجوم بدفعتين متتاليتين من المسيرات والصواريخ، استهدف  قاعدة "خراب الجير" الأمريكية بريف رميلان بشرق سوريا.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، ردت القوات الأمريكية بالتصدي للمسيرات وأسقطت عددا منها، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية وسط تحليق للمقاتلات الحربية التابعة لقوات "التحالف الدولي" في سماء المنطقة.

وبحسب المرصد، تعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي  لـ67 هجوما.

وتتعرض القواعد الأمريكية في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية، الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، و ست في محافظة الحسكة .

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