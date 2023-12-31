أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية اليوم الأحد، عن إضافة خدمة الشحن الجديدة "إس أي جي "بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، شرق المملكة، بالتعاون مع "الشركة السعودية العالمية للموانئ" المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، التي تربط المملكة بجنوب شرق آسيا، والهند.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها "موانئ" لتحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط ثلاث قارات، وتعزيزاً لشراكاتها الاستراتيجية مع كبرى خطوط الملاحة العالمية، للوصول إلى الريادة الدولية، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ6 موانئ إقليمية وعالمية تشمل: سنغافورة، ونهافا شيفا وموندرا وكوشين بالهند، وكولومبو في سريلانكا، وجبل علي الإماراتي، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، عبر سفينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 2700 حاوية قياسية.

وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 19 كيلو مترا مربعا ، ويحتوي 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، يمكن من خلالها استقبال السفن العملاقة، إضافة إلى خدمات تشغيلية شاملة، ومعدات حديثة؛ تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 105 ملايين طن بضائع وحاويات.

مما يُذكر أن نجاح "موانئ" في رفع وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 28 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023م، أسهم في تحقيق المملكة أعلى تقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" للربع الرابع لعام 2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك من خلال تسجيل 01ر79 نقطة، وذلك استكمالًا للأرقام القياسية الكبرى التي كان آخرها تسجيل 66ر77 نقطة خلال الربع الثالث من نفس العام.