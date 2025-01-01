أكد أشرف داري، لاعب النادي الأهلي أنه تقبل قرار مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر بتواجده على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق أمام إنبي، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال أشرف داري في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تحدثت مع رضا سليم بخصوص انتقالي إلى الأهلي، وحول المدرب واللاعبين في الفريق وأكد أن النادي جيد للغاية، ولديه جميع الإمكانيات، والحمد لله انتقلت للأهلي من أجل حصد البطولات وإسعاد الجماهير".

وأضاف: "عندما انتقلت إلى الأهلي، رضا سليم قام بتسهيل من مهمة تواصلي مع اللاعبين، ومحمد الشناوي أيضًا، وجميع اللاعبين كذلك والحمد لله".

وتابع: "تعرضت للإصابة عند تواجدي مع منتخب المغرب، وعدت للأهلي للعلاج وكنت أريد العودة للملعب والمشاركة سريعًا وأكملت العلاج والحمد لله متواجد لمساعدة زملائي".

وأكمل: "خضت تجربة احترافية في بلجيكا والحمد لله حاليًا مع الأهلي، والذي هو ناد كبير وعريق ويلعب من أجل الحصول على البطولات دائمًا، وتوجد به ضغوطات، لكنني أحب ذلك الأمر حتى يتحسن مستواي وإن شاء الله أقدم كل شيء لإسعاد الجماهير".

وواصل: "الأهلي مثله مثل أندية أوروبا، وكل شيء متاح في النادي، وأهم شيء أن تكون متاح للتواجد في الملعب".

وأتم أشرف داري تصريحاته قائلًا: "لم أشعر بالغضب بالتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة إنبي، فمارسيل كولر أخبرني بأنه سيمنحني الراحة وتقبلت الأمر وهناك مباريات عديدة قادمة".