وزير الخارجية السوري يدعو دول الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح سفاراتها بدمشق

التقى وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، بالقائم بالأعمال لبعثة الاتحاد الأوروبي ميخائيل أونماخت في دمشق.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية السورية، أعرب الشيباني، عن ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، وفتح صفحة جديدة بعد سقوط النظام السابق، داعيًا إلى إعادة فتح سفارات الاتحاد في سوريا وتفعيل دورها.

من جانبه، أكد ميخائيل، ضرورة تعزيز الأمن والسلم، وضرورة وحدة الأراضي السورية واستقلالها، مشيرًا إلى دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال السلمي للسلطة في سورية.

ورحّبت معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط نظام بشار الأسد، لكنها تدرس مدى قدرتها على العمل مع مقاتلي المعارضة، بما في ذلك «هيئة تحرير الشام».

ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يريدون أن يروا نهج الجماعات في التعامل مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات كبيرة، مثل رفع العقوبات ورفع «هيئة تحرير الشام» من قوائم الإرهاب، وصولاً إلى تقديم الدعم المالي لسوريا في نهاية المطاف.