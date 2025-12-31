إسرائيل تفجر آخر منزل في بلدة مروحين جنوبي لبنان

• المنزل الوحيد الذي كان لا يزال على حالته الطبيعية في البلدة منذ الحرب الأخيرة





فجرت إسرائيل، الأربعاء، آخر منزل كان لم يصب بأي أضرار خلال الحرب الأخيرة في بلدة مروحين الحدودية جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "العدو الإسرائيلي فجر اليوم (الأربعاء) منزل عمر ذيب القاسم، في بلدة مروحين الحدودية، وهو المنزل الوحيد الذي كان لا يزال على حالته الطبيعية في البلدة".

وخلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في سبتمبر 2024، دمرت إسرائيل ما بين جزئيا وكليا كافة منازل قرية مروحين، التي يقدر عدد سكانها بـ3 آلاف مواطن، لكنهم نزحوا جميعا منها منذ الحرب، وفق إعلام محلي.

وأضافت الوكالة، أن "مدفعية العدو الاسرائيلي، ألقت عصر اليوم عددا من القنابل المضيئة عند أطراف بلدة رميش، في قضاء بنت جبيل (جنوب) فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه منطقة المرج -البيادر، في بلدة ميس الجبل".

وبعد منتصف الليلة الماضية، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية بعمق 1600 متر بعيدا عن أقرب نقطة حدودية جنوبية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق الأربعاء.

وأضافت الوكالة في إفادتها السابقة، أن القوة فجرّت منزلا في بلدة حولا الحدودية، بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية (جنوب).

فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على حفار في بلدة عيتا الشعب، بقضاء بنت جبيل (النبطية) بحسب الوكالة.

ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من إسرائيل بشأن هذه الاعتداءات، لكنها عادة ما تدعي أنها تهاجم أهدافا لـ"حزب الله".

وكان يُفترص أن ينهي اتفاق لوقف إطلاق النار عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وحولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، ما خلّف أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

غير أن إسرائيل ارتكبت، منذ سريان الاتفاق في 27 نوفمبر 2024، آلاف الخروق ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، ما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وبالإضافة إلى هذه الأراضي اللبنانية، تحتل إسرائيل أراضي سورية وفلسطين، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.