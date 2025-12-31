حكومة غزة: خسائر القطاعات الحيوية تجاوزت 33 مليار دولار في 2025

قدرت حكومة غزة الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعا حيويا خلال العام 2025 بأكثر من 33 مليار دولار، مع استمرار تداعيات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي الأربعاء، خلال "التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025"، إن "الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعا حيويا تقدر بأكثر من 33 مليار دولار أمريكي خلال 2025 في ظل استمرار تداعيات جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني".

وفي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، أشار إلى تضرر قطاع الصيد البحري 100 بالمئة، بجانب تدمير أكثر من 80 بالمئة من الأراضي الزراعية من أصل 178 ألف دونم.

ولفت إلى تراجع المساحات المزروعة بالخضراوات من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف دونم، وتدمير ألف بئر زراعية، و500 مزرعة للأبقار والأغنام والدواجن.

وفي خسائر البنية التحتية والمرافق العامة، تحدث المكتب عن تدمير أكثر من 700 بئر مياه، و3 آلاف و80 كلم من شبكات الكهرباء، و400 ألف متر طولي من شبكات المياه، و400 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي.

كما دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من مليوني متر طولي من الطرق، و150 مقرا حكوميا، و250 منشأة رياضية وثقافية، واستهدف 208 مواقع أثرية وتاريخية.

ولفت المكتب إلى أن الجيش الإسرائيلي ألقى أكثر من 112 ألف طن من المتفجرات على القطاع خلال عام 2025، بجانب تدميره ما يقارب 90 بالمئة من البنية العمرانية وسيطرته على نحو 55 بالمئة من مساحة القطاع بالقوة العسكرية.

وفي القطاع الصحي، أصبح 22 مستشفى خارج عن الخدمة خلال العام 2025، و211 سيارة إسعاف تعرضت للاعتداءات من الجيش الإسرائيلي، إضافة لتدميره 23 مركبة تابعة للدفاع المدني.

وتعليميا، دمر الجيش الإسرائيلي 30 مؤسسة تعليمية تدميراً كليا و39 تدميراً جزئيا، وتضرر 95 بالمئة من مدارس القطاع، كما قتل أكثر من ألف طالب و88 معلما و45 أكاديميا وباحثا.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير 34 مسجداً بشكل كلي، و100 مسجد جزئيا واستهداف 3 كنائس عدة مرات وتدمير 21 مقبرة من أصل 60.

ودمر الجيش الإسرائيلي 106 آلاف و400 وحدة سكنية كليا، و66 ألف وحدة بشكل بالغ غير صالح للسكن، و41 ألف وحدة جزئياً.

وأدى ذلك إلى تشريد أكثر من 213 ألف أسرة ونزوح قسري طال قرابة مليوني إنسان، واستهداف 87 مركز إيواء، وفق ذات المصدر.

وتأتي هذه الخسائر الكبيرة خلال العام 2025، مع استمرار خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، أسفرت عن استشهاد 415 فلسطينيا وإصابة 1152 آخرين.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.