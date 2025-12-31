سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بأنه تعزيزا للمنظومة الصحية وتيسير الوصول للخدمات العاجلة، شهدت المديرية اليوم الأربعاء، افتتاح غرفة "137" الإقليمية (المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ)، وذلك لخدمة محافظة المنيا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير ورئيس القطاع العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة بالوزارة، برعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأضافت الدكتورة أحلام عبد الحليم الصاوي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة بالمنيا، أن الافتتاح شارك فيه وفد رفيع المستوى من وزارة الصحة، ضم كلاً من: "إبراهيم الشيمي، مدير إدارة فرق الانتشار السريع، وعبد الحميد أحمد، المشرف العام على المشروع القومي للرعايات والحضانات ومركز "137"، وبدر عبد القادر، مشرف غرف طوارئ الأقاليم".

واستعرض الوفد الوزاري، شرحًا مفصلًا لآلية عمل الغرفة، إذ يتم توفير أسرّة الرعاية والحضانات فورًا عبر الخط الساخن "137"، بالتنسيق اللحظي مع كل مستشفيات المحافظة وهيئة الإسعاف المصرية لضمان سرعة نقل الحالات.

وجرى على هامش الافتتاح، تنظيم تدريب تخصصي على "تكويد الحالات" شمل المستشفيات الخاصة ومستشفى المنيا الجامعي، لضمان دقة رصد خدمات المواطنين (رعايات أطفال وكبار، حضانات، ومشتقات الدم).

وتضمن اليوم جولة تفقدية لمستشفى صدر المنيا، شملت أقسام الاستقبال "باطنة وجراحة"، ورعايات الصدر والمخ والأعصاب.

وأكد الدكتور إبراهيم الشيمي، خلال الجولة، التزام الوزارة بتوفير كل النواقص من مستلزمات الكوارث والأزمات بشكل فوري، لضمان جاهزية المستشفيات لأي ظرف طارئ.

كما شارك في الفعاليات: "حازم علي عبد البديع، مشرف غرفة الطوارئ، وحسام محمد حسن، مشرف غرفة الطوارئ".