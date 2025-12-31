إيرانيون يحاولون اقتحام مبنى حكومي في رابع يوم من احتجاجات غلاء المعيشة

قالت وسائل إعلام رسمية إن محتجين إيرانيين حاولوا اقتحام مبنى حكومي محلي في إقليم فارس الجنوبي اليوم الأربعاء، في رابع يوم من المظاهرات بسبب غلاء المعيشة مما دفع الحكومة إلى عرض غير معتاد للحوار.

وبدأت الاحتجاجات على ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، بين أصحاب المتاجر في طهران يوم الأحد وامتدت إلى عدة جامعات في العاصمة الإيرانية بحلول أمس الثلاثاء، ثم محاولة الاقتحام المبلغ عنها اليوم، وفق وكالة رويترز.

وأوردت وسائل الإعلام الرسمية أنه "قبل ساعات قليلة حاولت مجموعة منظمة الدخول إلى مبنى المحافظة في مدينة فسا، وفشل هجومهم بتدخل قوات الأمن". وتابعت: "تم اعتقال زعيمة مثيري الشغب هؤلاء، وهي امرأة تبلغ من العمر 28 عاما".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مسئول محلي قوله إنه تم اعتقال أربعة "مهاجمين" وإصابة ثلاثة من أفراد قوات الأمن خلال الحادث.



وقال مسئول محلي فسا لوسائل الإعلام الرسمية إن الاحتجاجات كانت بسبب التضخم والظروف الاقتصادية، وأضاف: "شارك فيها أفراد متأثرون بقنوات ووسائل إعلام معادية... عاد الوضع إلى طبيعته".

وردت السلطات الإيرانية على احتجاجات سابقة، وقعت لأسباب من بينها الأسعار والجفاف وحقوق المرأة والحريات السياسية، بإجراءات أمنية قوية واعتقالات واسعة النطاق.

وذكرت الحكومة هذه المرة، أنها ستنشئ آلية حوار مع قادة المظاهرات، وهي أول احتجاجات كبيرة منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران في يونيو، والتي أثارت واسعة واسعة النطاق من التضامن الوطني. ولم توضح الحكومة كيف ستعمل هذه الآلية.

ويواجه الاقتصاد الإيراني تحديات كبيرة منذ سنوات في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية في عام 2018، عندما سحب الرئيس دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران خلال فترة ولايته الأولى.

وفقد الريال الإيراني ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار في عام 2025، مع وصول التضخم إلى 42.5 بالمئة في ديسمبر في بلد اشتعلت فيه الاضطرابات مرارا في السنوات القليلة الماضية.

وأعيد العمل بعقوبات الأمم المتحدة في سبتمبر، وذكرت وكالة رويترز في أكتوبر، أن السلطات الإيرانية عقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى للتصدي لحالة عدم الاستقرار الاقتصادي والعثور على سبل لتجاوز العقوبات ومعالجة الاستياء الشعبي.