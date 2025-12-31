البابا ليو الرابع عشر يطلب من روما الترحيب بالأجانب في ختامه لعام 2025

اختتم البابا ليو الرابع عشر عام 2025 اليوم الأربعاء، بصلاة من أجل أن تكون مدينة روما مكانا يرحب بالأجانب والضعفاء من الصغار والكبار.

وترأس البابا ليو، قداس المساء عشية رأس السنة في كنيسة القديس بيتر، وشكر عام 2025 المقدس الذي جلب ملايين الزوار إلى روما في احتفال بالمسيحية يقام كل ربع قرن.

وأعاد إلى الأذهان أن البابا فرنسيس، الذي افتتح العام المقدس في 24 ديسمبر 2024، كان قد طلب أن تكون روما مكانا أكثر ترحيبا.

وأضاف ليو: "أود أن يكون الأمر مشابها من جديد، ويمكن أن أقول أكثر من هذا بعد وقت النعمة هذا".

وتابع قائلا: "ما الذي يمكن أن نتمناه من روما؟ أن تكون جديرة بصغارها، بالأطفال وبالمسنين الوحيدين الضعفاء، وبالأسر التي تكافح من أجل العيش، وبالرجال وبالنساء الذين جاؤوا من أماكن بعيدة آملين في حياة كريمة".