جريفيث يحث الأطراف المتصارعة في اليمن على مواصلة العمل نحو بناء الثقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حث مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الأربعاء، جميع أطراف الصراع على مواصلة العمل نحو بناء الثقة.

ورحب جريفيث عبرحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بإطلاق سراح 6 محتجزين سعوديين من قبل أنصار الله.

وقال جريفيث: "أحث جميع الأطراف على استمرار الزخم نحو بناء الثقة لحين عودة كل المحتجزين لذويهم، وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل عودة المحتجزين المطلق سراحهم إلى وطنهم".

وفي وقت سابق، أكد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، وصول 6 أسرى سعوديين من اليمن إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة السعودية الرياض.

وثمن المالكي الجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.