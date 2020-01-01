اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل عودة 6 سعوديين معتقلين لدى الحوثيين لوطنهم

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها قامت اليوم الأربعاء، بتسهيل عملية إعادة ستة سعوديين من اليمن إلى بلادهم وذلك بعد اتفاق بين السلطات السعودية و"مليشيا " الحوثي "الانقلابية".



وأشارت اللجنة - في بيان صدر في جنيف اليوم - إلى أنها تحققت قبل العملية من أن المحتجزين يرغبون في إعادتهم إلى وطنهم ، وذلك عبر مقابلات سابقة للمغادرة في مكاتبها ، واصفة عملية الإفراج بأنها خطوة إيجابية.



وأعربت اللجنة - في بيانها - عن الأمل في أن تؤدي هذه الخطوة إلى إطلاق المزيد من عمليات الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، وإعادتهم إلى أوطانهم، مشيرة إلى توفير طائرة لإعادة المحتجزين إلى بلدهم.



وأفادت بأن موظفا "طبيا " تابعا لها كان حاضرا قبل عملية إطلاق سراح "المعتقلين " لتقييم أوضاعهم الصحية ، والاستجابة لأية احتياجات طبية.



وأكدت اللجنة أنها تعمل كوسيط "محايد" لتسهيل عملية إعادة المعتقلين إلى بلدانهم، وأنها لم تشارك في أية مفاوضات سابقة للإفراج عنهم.