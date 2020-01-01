 اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل عودة 6 سعوديين معتقلين لدى الحوثيين لوطنهم - بوابة الشروق
الأربعاء 1 يناير 2020 4:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
النتـائـج تصويت

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسهل عودة 6 سعوديين معتقلين لدى الحوثيين لوطنهم

أ.ش.أ
نشر فى : الأربعاء 1 يناير 2020 - 3:56 م | آخر تحديث : الأربعاء 1 يناير 2020 - 3:56 م
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها قامت اليوم الأربعاء، بتسهيل عملية إعادة ستة سعوديين من اليمن إلى بلادهم وذلك بعد اتفاق بين السلطات السعودية و"مليشيا " الحوثي "الانقلابية".

وأشارت اللجنة - في بيان صدر في جنيف اليوم - إلى أنها تحققت قبل العملية من أن المحتجزين يرغبون في إعادتهم إلى وطنهم ، وذلك عبر مقابلات سابقة للمغادرة في مكاتبها ، واصفة عملية الإفراج بأنها خطوة إيجابية.

وأعربت اللجنة - في بيانها - عن الأمل في أن تؤدي هذه الخطوة إلى إطلاق المزيد من عمليات الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، وإعادتهم إلى أوطانهم، مشيرة إلى توفير طائرة لإعادة المحتجزين إلى بلدهم.

وأفادت بأن موظفا "طبيا " تابعا لها كان حاضرا قبل عملية إطلاق سراح "المعتقلين " لتقييم أوضاعهم الصحية ، والاستجابة لأية احتياجات طبية.

وأكدت اللجنة أنها تعمل كوسيط "محايد" لتسهيل عملية إعادة المعتقلين إلى بلدانهم، وأنها لم تشارك في أية مفاوضات سابقة للإفراج عنهم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك