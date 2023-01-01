 بالصور.. حمو بيكا يشعل الممشى السياحي بأكتوبر بأغنية وداع يا دنيا - بوابة الشروق
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بالصور.. حمو بيكا يشعل الممشى السياحي بأكتوبر بأغنية وداع يا دنيا

حسام جودة
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 4:40 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 4:53 ص

أحيا مؤدي الأداء الصوتي حمو بيكا واحدة من أجمل حفلات رأس السنة، داخل الممشى السياحي في مدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد جماهيري ضخم وأجواء مليئة بالبهجة والفرحة.


وقدم بيكا العديد من الأغاني التي نالت إعجاب الحضور وبدء الحفل بأغنية "أنا بيكا ماي لاف الفانز، حبيتك وجرحتيني، أنا بكبك المهم، آه يا بطل، تلاشاني عشانك مش عشاني، وتفاعل معه الحضور بالرقص وترديد كلمات الأغاني واستمر الحفل لأكثر من ساعتين.


جدير بالذكر آخر أعمال حمو بيكا أغنية "كلك غرام" وشاركه الغناء حسن شاكوش، وكانت من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام صاصا، وحققت الأغنية نجاح كبير.

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