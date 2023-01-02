الكشف عن الموعد النهائي لوصول كريستيانو رونالدو إلى السعودية

كشفت تقارير إعلامية عن موعد وصول البرتغالي إلى مدينة الرياض السعودية من أجل تقديمه كلاعبا لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لمصادرها إن رونالدو سيصل إلىالرياض عند الساعة 11 مساء عبر صالة الطيران الخاص رفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين وسيتم منع الاستقبالالجماهيري في المطار ومحيطه، تمهيدا لتقديمه في مرسول بارك الثلاثاء المقبل.

وأضافت الصحيفة السعودية :"سيكون وصول كريستيانو رونالدو لاعب النصر مساء الإثنين على متن طائرة خاصة".

ونجح النصر في التعاقد مع صاروخ ماديرا، نجم مانشستر يونايتد السابق والذي تم فسخ التعاقد معه من قبل النادي الإنجليزي بالتراضيبعد التصريحات التي هاجم فيها رونالدو كلا من إدارة المان يونايتد والهولندي إيريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر.