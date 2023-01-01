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انهيار عقار قديم بحري الإسكندرية دون إصابات بشرية

عصام عامر
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 4:32 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 4:32 م

انهارت أجزاء من عقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، حوائط حاملة، وأسقف خشبية "خالٍ من السكان" وبعضه مُهدم، كائن في 16 شارع أبوهيف، بمنطقة بحري، التابعة لنطاق حي الجمرك غربي الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء خالد البروي، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة،، حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار قديم مكون من 3 طوابق.

وبانتقال الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي الجمرك، إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حول العقار، وقطع المرافق، ورفع الأنقاض من الشارع، وإزالة الأجزاء الخطرة المُعلقة، حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، فإن العقار صادر له قرار هدم جزئي حمل رقم 27 لسنة 2021، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.

وشهد حي الجمرك، الجمعة الماضية، تساقط أجزاء من عقارين قديمين "خالين من السكان" يحملان رقم 11 و13 كائنين في شارع مشمش، دون خسائر بشرية، وأظهر فحص ملفي العقارين صدور قراري هدم لهما حملا رقما 54 و59 لسنة 2010.


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