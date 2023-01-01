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أعداد جريدة الشروق
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الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 6:20 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 6:21 ص

يدخل الحظر الألماني على واردات النفط من خطوط الأنابيب الروسية حيز التنفيذ اليوم الأحد فيما تعجل برلين من التحول عن صادرات موسكو وسط الحرب على أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر منذ الخامس من ديسمبر الماضي، لكن تم استثناء النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب.

ولكن ألمانيا وبولندا تعهدتا بتجنب الاستفادة من هذه الاستثناءات ووقف استخدام النفط القادم عبر خط أنابيب دروجبا اعتبارا من أول يناير الجاري.

وتؤثر الخطوة التي تأتي مع بداية عام 2023 على المصافي الكبرى الموجودة في شفيدت، في ولاية براندنبورج ولوينا، في ولاية ساكسونيا أنهالت، والتي تزود شرقي ألمانيا بالوقود.

ومع ذلك، فإن الإمدادات آمنة، وفقا للحكومة وصناعة النفط، بعد مخاوف من أن الحرب قد تؤدي إلى نقص في الطاقة.

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