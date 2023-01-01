 الرئيس البرازيلي المنتخب يتلقى دعوة من نظيره الروسي لزيارة موسكو - بوابة الشروق
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الرئيس البرازيلي المنتخب يتلقى دعوة من نظيره الروسي لزيارة موسكو

موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 9:59 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 9:59 م

نقلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش مشاركتها في حفل تنصيبه رئيسًا لبلاده اليوم الأحد، تضمنت دعوته لزيارة روسيا.

وقالت ماتفيينكو "سلمت رسالة كتابية من الرئيس الروسي إلى رئيس البرازيل المحترم، وأكدت أننا ننتظر زيارته إلى موسكو في أقرب وقت يسمح جدول أعماله به"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقالت ماتفيينكو إنه "من المهم للغاية أن يكون لكل من روسيا والبرازيل نفس الرؤية لعالم المستقبل، عالم متعدد الأقطاب وعادل، وبالتالي لدينا فرص كثيرة لإقامة تعاون".

وأكدت ماتفيينكو كذلك "استعداد روسيا لتزويد البرازيل بما تحتاج إليه من أسمدة".

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