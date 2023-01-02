 دار الإفتاء تحذر من السخرية من الآخرين: فعل مذموم نهى الشرع عنه صراحة في القرآن الكريم - بوابة الشروق
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دار الإفتاء تحذر من السخرية من الآخرين: فعل مذموم نهى الشرع عنه صراحة في القرآن الكريم


نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 11:44 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 11:44 م

حذرت دا الإفتاء المصرية، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، من السخرية من الآخرين، وخطورة ذلك اجتماعيًّا.

وقالت إن السخرية والاحتقار أفعال مذمومة، جاء الشرع الشريف بالنهي عنها صراحةً في القرآن الكريم؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: 11].

وتابعت: فهذا نهيٌ عن السخرية، وهي في معنى الاستهزاء والاحتقار؛ يقول الإمام القرطبي في "تفسيره" (16/ 325): [ينبغي ألَّا يجترئ أحدٌ على الاستهزاء بمَن يقتحمه بعينِهِ إذا رآه رثَّ الحال، أو ذا عاهةٍ في بدن، أو غير لبقٍ في محادثته، فلعله أخلص ضميرًا أو أنقى قلبًا ممَّن هو على ضدِّ صفته؛ فيظلم نفسَه بتحقير مَن وقَّره الله، والاستهزاء بمَن عظَّمه الله] اهـ.

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