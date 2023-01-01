 إصابة 4 أشخاص إثر تصادم ميكروباص بعمود كهرباء في شبراخيت - بوابة الشروق
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إصابة 4 أشخاص إثر تصادم ميكروباص بعمود كهرباء في شبراخيت

خميس البرعي
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 10:14 ص

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد؛ جراء حادث تصادم ميكروباص بعمود كهرباء بطريق شبراخيت دمنهور في محافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بعمود كهرباء بطريق شبراخيت دمنهور ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من "أ. م.ع"، 59 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، و"س.س.س"، 36 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، و"أ.م.ا.خ"، 16 سنة، كدمة بالرأس، اشتباه كسر بالرأس، و"ك.م.أ.ط"، 26 سنة، كدمة بالظهر، وجميعهم يقيمون بمركز شبراخيت.

ونقل المصابون إلى مستشفى شبراخيت العام؛ لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.


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