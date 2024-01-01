المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف قاعدة أمريكية ثانية في سوريا

قصفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، قاعدة أمريكية أخرى داخل الأراضي السورية، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة للشهر الثالث على التوالي.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع اليوم، إن مجاهدي المقاومة استهدفوا "قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية أصابت أهدافها".

وسبق أن أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن أنها قصف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا بالطيران المسير.

وجاء في بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع اليوم الاثنين "أن مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجموا "قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا بواسطة الطيران المسيّر".

وأوضح البيان أن مجاهدي المقاومة ماضون في "مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة والرد على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة والاستمرار في دك معاقل العدو".

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق قصف القواعد العسكرية في كل من العراق وسوريا لاستهداف القوات الأمريكية المتمركزة في هذه القواعد حتى تجاوز عدد الضربات أكثر من 105 ضربة إضافة إلى ضربات استهدفت مصالح إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط والعراق وداخل إيلات والجولان السورية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.