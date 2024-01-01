القسام: مدفعيتنا دكت مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام المعروف بـ"أبو عبيدة"، اليوم الإثنين، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الأيام الأربعة الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا.



وأضاف أبو عبيدة في بيان صحفي نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن مقاتلي القسام قتلوا 16 جنديا إسرائيليا وأصابوا العشرات بجروح متفاوتة، ونفذوا 42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من جنود الاحتلال قتلى وجرحى.



وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام فجرت منزلين ونفقين في جنود العدو، كما فجرت حقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة إلى عمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقطت طائرتي استطلاع واستولت على طائرة درون أخرى.



كما دكت مدفعية القسام مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال بقطاع غزة، وأمطرت مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ "المقادمة 90"، على حد قوله.