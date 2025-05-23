أكد أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا ترجع بشكل أساسي إلى ضغط العمل وكثافة البرنامج التدريبي، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي لا يتحمل أي مسؤولية في هذا الملف.

وقال الرمادي: "الحديث عن الإصابات بات مؤرقًا للجميع، ولكن الحقيقة أن الأمر يتعلق بكيفية إدارة الأحمال والتدريبات، وليس تقصيرًا من الجهاز الطبي، الذي تعرض لانتقادات غير مبررة."

وأضاف: "أتحمل المسؤولية بالكامل، ونعمل على تحسين طريقة التعامل مع اللاعبين لتقليل فرص تعرضهم للإصابات."

وأوضح المدير الفني أن هناك تحسنًا في حالات بعض اللاعبين المصابين، مشيرًا إلى اقتراب محمود جهاد من العودة، فيما سيُعاد تقييم موقف أحمد الجفالي قريبًا.

وكشف الرمادي أيضًا عن تعرضه لإصابة شخصية خلال معسكر الفريق في الإسماعيلية، قائلاً: "أُصبت بجزع وقطع جزئي في غضروف الركبة، وتابعت تدريب الأمس رغم الإصابة، وسأخضع لمنظار الركبة بعد نهاية مشوار الكأس."