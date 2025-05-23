شركة مصر للطيران تُسير غدا 22 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

تواصل شركة مصر للطيران، جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تُسير غدًا السبت، عددًا من الرحلات الجوية إلى الأراضي المقدسة يبلغ مجموعها 22 رحلة.

وتتجه الرحلات إلى كل من جدة والمدينة المنورة والطائف، وتنطلق من عدة مدن منها القاهرة وأسوان وباماكو. وتشمل خطة التشغيل نقل حجاج بعثات وزارات الداخلية، والصحة، والأوقاف، والسياحة، إضافة إلى حجاج قرعة محافظات الغربية، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، وتضامن محافظات أسوان، المنيا، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، والمنوفية، فضلًا عن حجاج المؤسسة، الترانزيت، العمل والإقامة، وحجاج دولة مالي.

وأكدت مصر للطيران التزامها الكامل بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مع الحرص على توفير أقصى درجات الراحة والأمان خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.