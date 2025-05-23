وصل المسلسل اللبناني "فرانكلين" إلى قائمة الأكثر مشاهدة في 33 دولة خلال أسبوع عرضه الأول على منصة نتفليكس، وهو من تأليف اللبنانية شيرين خوري وإخراج المصري حسين المنباوي.

يحظى مسلسل "فرانكلين"، الذي تدور أحداثه في عالم الجريمة المالية المظلم، بشعبية كبيرة بين المشاهدين، وقد دخل قائمة Top 10 على المنصة في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب.

قال المخرج حسين المنباوي، لصحيفة The National، إنه حقق ما كان يأمله عندما عمل خارج وطنه لأول مرة، وأضاف: "لا تقتصر هذه التعاونات على ابتكار أعمال ذات قيم إنتاجية أفضل، وهو ما أعتقد أننا حققناه مع فرانكلين، بل إنها أيضًا فرصة للتعرف على مختلف الأساليب واللغات الإبداعية التي يستخدمها الناس في العالم العربي، وهذا أمر ملهم حقًا".

يُسلّط مسلسل "فرانكلين" الضوء على لبنان، حيث صُوّر في بيروت العام الماضي، وأشاد المنباوي بطاقم العمل، الذي ينتمي معظم أعضائه إلى المدينة، وقد عملوا في ظل اضطرابات اجتماعية وسياسية، وحرب إسرائيل على غزة المجاورة.

قال المنباوي: "لم يكن هناك غرور، لم يكن أحد يقول: أنا نجم، بل جاء الجميع بروح الهواة المتعطشين، مركزين وراغبين في ابتكار شيء جيد".

بدأ عرض مسلسل "فرانكلين" في 15 مايو الجاري، وفي غضون أيام حقق نجاحًا ملموسًا، وتدور أحداثه حول أب يحاول إنقاذ ابنته، ومن أجل ذلك يضطر للتعاون مع حبيبته السابقة لتزوير أوراق من فئة المائة دولار، ويحمل المسلسل اسم أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، بنيامين فرانكلين، الذي تزين صورته ورقة الـ100 دولار، التي هي محل اهتمام أبطال المسلسل.

يضم المسلسل مجموعة من النجوم العرب، من بينهم محمد الأحمد، ودانييلا رحمة، وطوني عيسى، ويوسف حداد، ووسام صليبا، وجورج شلهوب، وتدور أحداثه في 6 حلقات فقط.

أوضح المنباوي في حواره لمجلة The National: "كان لا بد أن يبدو منزل الشخصية مناسبًا، وأن يبدو الشارع مناسبًا، أردنا أن نكون واقعيين قدر الإمكان. لم نرد تجميل الصورة، ولم نرغب في التركيز على الجماليات لمجرد الجمال، فعندما نفعل ذلك، قد ينبهر الجمهور، لكنهم لن يصدقوا، لقد سلكنا الطريق الآخر. حرصنا على الحقيقة".

يقول المنباوي أيضًا إن هذا النهج الدقيق هو ما يميز العمل مع نتفليكس، فقد كان فريقها الإبداعي حاضرًا ومتعاونًا طوال التصوير، لديهم نظام مراقبة جودة دقيق للغاية، لم نكن نتحدث فقط عن السيناريو أو الممثلين، بل كنا نناقش حتى درجات المكياج".

وعن إمكانية صناعة جزء ثانٍ، قال المنباوي: "ناقشنا إنتاج موسم ثانٍ، لكننا لم نتخذ قرارًا بعد، والوقت كفيلٌ بإثبات ما إذا كان المسلسل سيحظى بشعبية عالمية كافية لتبرير موسم ثانٍ أم لا".