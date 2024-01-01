عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، جراء غارات نفذتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 15 مواطنا ارتقوا شهداء كما أصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين آخرين في دير البلح كذلك.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء غارة لطائرات الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد 9 مواطنين وأصيب العشرات بجروح جراء القصف المتواصل على مدينة خان يونس جنوبي القطاع منذ صباح اليوم، حيث تواصل طائرات الاحتلال شن غارات عنيفة وسط وغربي المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي على الأحياء الشمالية والجنوبية والشرقية.

وتنفذ قوات الاحتلال جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، بالإضافة إلى حصار آلاف الفلسطينيين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام والماء والدواء، في وقت تنتشر فيه آلاف جثامين الشهداء والجرحى في الشوارع وتحت أنقاض المنازل المدمرة لا تستطيع فرق الإنقاذ والطواقم الطبية انتشالهم بسبب القصف المتواصل ومنع الاحتلال لطواقم الإسعاف من انتشالهم.