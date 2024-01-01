 الإدارة العسكرية لخاركيف: روسيا تقصف نحو 15 بلدة بالإقليم خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الإدارة العسكرية لخاركيف: روسيا تقصف نحو 15 بلدة بالإقليم خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 3:58 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 3:58 م

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "خاركيف" الأوكراني أوليه سينيهوبوف أن الجيش الروسي قصف نحو 15 بلدة تابعة للإقليم بالمدفعية وقذائف الهاون في آخر 24 ساعة.

وقال المسئول الأوكراني - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إن "القصف الروسي طال منطقتي فيترينارن وكوزاتشا لوبان في إقليم خاركيف وبلدات أوهيرتسيف وفوفشانسك وبوداركي في منطقة تشوهيف وبولوهيفكا ودفوريتشنا وسينكيفكا وبتروبافليفكا وإيفانيفكا وبيريستوف في منطقة كوبيانسك".

وأضاف: "الجيش الروسي شن بالقرب من إيفانيفكا غارات جوية.. وفي خلال اليوم الماضي، صدت قوات الدفاع الأوكرانية 22 هجومًا للعدو بالقرب من سينكيفكا وبتروبافليفكا".

وتابع: "في حوالي الساعة 01:10 ظهراً بالتوقيت المحلي، قصفت القوات الروسية منطقة كوزاشا لوبان في إقليم خاركيف، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل منفصل، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".


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