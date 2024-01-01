الإدارة العسكرية لخاركيف: روسيا تقصف نحو 15 بلدة بالإقليم خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "خاركيف" الأوكراني أوليه سينيهوبوف أن الجيش الروسي قصف نحو 15 بلدة تابعة للإقليم بالمدفعية وقذائف الهاون في آخر 24 ساعة.
وقال المسئول الأوكراني - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إن "القصف الروسي طال منطقتي فيترينارن وكوزاتشا لوبان في إقليم خاركيف وبلدات أوهيرتسيف وفوفشانسك وبوداركي في منطقة تشوهيف وبولوهيفكا ودفوريتشنا وسينكيفكا وبتروبافليفكا وإيفانيفكا وبيريستوف في منطقة كوبيانسك".
وأضاف: "الجيش الروسي شن بالقرب من إيفانيفكا غارات جوية.. وفي خلال اليوم الماضي، صدت قوات الدفاع الأوكرانية 22 هجومًا للعدو بالقرب من سينكيفكا وبتروبافليفكا".
وتابع: "في حوالي الساعة 01:10 ظهراً بالتوقيت المحلي، قصفت القوات الروسية منطقة كوزاشا لوبان في إقليم خاركيف، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل منفصل، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".