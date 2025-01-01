صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثانية أبريل 2025.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذى أشار فيه إلى كل التفاصيل الخاصة بقبول الدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية، والمقرر استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من غدا الخميس وذلك وفقاً للشروط الآتية:

• المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر "سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر"، من جميع السنوات حتى عام 2004 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى آخر يوليو 2024.

وخريجى كليات "الطب البشرى، الأسنان، العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلوم الطبية المساعدة" الذين أنهوا فترة الامتياز / التدريب وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة.

على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من غد وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم اعتباراً من 4 إلى 14 يناير.

• المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/9 حتى 31/12 أشهر "سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر ديسمبر"،من جميع السنوات حتى عام 2004 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2024 حتى أخر يوليو 2024.

والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 22 يناير وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم يومى 2 إلى 30 فبراير.

• المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس من عام 2005 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2023-2024، وكذا مواليد أشهر "أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس" من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2004 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2023-2024، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 8 يناير وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم اعتباراً من 15 يناير وحتى 1 فبراير المقبل.



• غير ذوى المؤهلات

مواليد أشهر"أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس" من عام 2005 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة يوم 26 يناير وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من 2 إلى 9 فبراير المقبل.



• المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومى- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب- فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/ التدريب لخريجى كليات "الطب البشرى، الأسنان، العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلوم الطبية المساعدة".

وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها، خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين "المعيدين، المدرسين، الأطباء المقيمين".

• إرشادات هامة

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الإستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك، يعتد بتاريخ إعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة.

ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد وغير ذلك سيتم معاملة الشاب تجنيدياً طبقاً لآخر مؤهل دراسى معتمد، ضرورة إصدار الجامعات القرار الوزارى بتعيين الشبان "المعيدين، الأطباء المقيمين" فى الأول من شهر ( إبريل / أكتوبر ) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتى الضباط الاحتياط حتى يمكن استبعادهم من الترشيح كضباط احتياط حرصاً على مستقبلهم.

عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل حيث إنه يتم الاستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التى يتقدم بها كافة الشبان بالتنسيق مع كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ضرورة أن يتقدم الشبان المتزوجين من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقوا قانوناً – على الشبان من غير ذوى المؤهلات أصحاب المهن والحرف والسائقين الإعلان عن نفسهم ليستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية (ستة أشهر) طبقاً للقانون.

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالى :https://tagned.mod.gov.eg