المرشد الإيراني: الولايات المتحدة ستغادر المنطقة وهي ذليلة

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن لبنان واليمن هما رمز المقاومة وسينتصران، لافتًا إلى أن «الولايات المتحدة ستغادر المنطقة وهي ذليلة»، بحسب تعبيره.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، صباح الأربعاء، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ضمن مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف: «إذا أخرجت دولة ما، عناصر ثباتها وقوتها عن الساحة، ستصبح كسوريا، وستكون عرضة للاحتلال كما يحصل في سوريا من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الدول الإقليمية».

وأكمل: «بسبب عدم التحليل السليم، وعدم الفهم الصحيح، وعدم المعرفة اللازمة للقضايا، يتخيل البعض ويتحدثون وربما يروجون انه مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، الدماء التي سالت دفاعاً عن الأماكن المقدسة هدرت! إنهم يرتكبون خطأ كبيرا؛ لو لم تُزهق هذه الأرواح ولم يتم هذا النضال لما كان هناك اليوم أثر من الأعتاب المقدسة».