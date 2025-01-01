هنأ الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أسرة قناة النيل للأخبار؛ بمناسبة بدء البث الإذاعي للقناة على موجات إف إم، والذي انطلق الساعة الثانية عشرة ودقيقة من صباح اليوم الأربعاء الأول من يناير ٢٠٢٥، على موجة FM تردد 102.7MHz في خطوة وصفها المراقبون بأنها مهمة، وأنها ستحدث نقلة كبيرة في مجال انتشار القناة وتأثيرها.

وأضاف رئيس الهيئة، أننا ندرك وجود بعض الاختلاف بين البث الإذاعي والبث التليفزيوني.

وتابع: "كما ندرك وجود بعض الفراغات نتيجة اعتماد صور أو جرافيك أو فواصل، ووجود مواد مرئية غير صوتية، أو مواد فيلمية مترجمة على الشاشة وناطقة بغير العربية".

وأوضح أن فريق النيل للأخبار يعمل على مواجهة ذلك بحلول تدريجية مدروسة؛ لتقديم خدمة تليفزيونية وإذاعية متكاملة.