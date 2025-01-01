المركزي للتنظيم والإدارة يعتمد الهيكل التنظيمي والإداري لمعهد الأورام في جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، خلال جلسة مجلس الجامعة، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتمد الهيكل التنظيمي والإداري لمعهد الأورام بجامعة المنوفية.

وأكد أن اعتماد الهيكل الإداري لمعهد الأورام خطوة حيوية؛ لضمان التنظيم الفعّال، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمعهد، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز الكفاءة العامة للمعهد.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بصدور قرار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي لمعهد الأورام والذى يعد مرحلة أولى من مشروع المدينة الطبية، والذي صدر قرار رئيس الوزراء بإضافته لكليات ومعاهد الجامعة، وهو معهد علاجي تعليمي بحثي، وملحق به مستشفى لعلاج الأورام، والذي يعد خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين الرعاية الصحية المتخصصة وتطوير البحث العلمي في مجال الأورام، بما يضمه من أقسام تعمل بتكامل من أجل خدمة وعلاج مرضى الأورام، ويستهدف زيادة القدرة الاستيعابية لمستشفى الأورام، بجانب الخدمة البحثية التعليمية لمنح الدرجات العلمية المختلفة في تخصصات الأورام طبقا لمعايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أن معهد الأورام يعد جزء أساسى فى الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة تماشيا مع رؤية مصر 2030، وتوجهات القيادة السياسية لتطوير المنظومة الطبية والعلاجية ونظام التأمين الصحي الشامل.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للدكتور حسام الفل عميد معهد الأورام على مجهوداته في هذا الشأن، والشكر لجميع من ساهم في تأسيس المعهد وتجهيزاته الشاملة لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لمرضى الأورام.

وانعقدت جلسة مجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبدالبارئ للتعليم والطلاب، والدكتور إكرامي جمال أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

جدير بالذكر أن المستهدف من توسعات المعهد هو زيادة السعة السريرية بطاقة 400 سرير داخلي، و40 سرير رعاية مركزة، و40 سرير عناية متوسطة، و6 غرف عمليات جراحة أورام، و 100 كرسي لتلقي جرعات العلاج الكيماوي، و3 محطات للعلاج الإشعاعي؛ لاستيعاب أكبر قدر من مرضي المحافظة والمحافظات المجاورة، وجميع الخدمات الطبية التي ستقدم داخل معهد الأورام بالجامعة ستتم بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة في علاج الأورام.