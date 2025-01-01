استنشاق 20 عاملا أبخرة سامة في مصنع للجبن بولاية نيو مكسيكو الأمريكية

يحاول محققون تحديد سبب حدوث عطل ميكانيكي أدى إلى استنشاق 20 عاملا أبخرة سامة في مصنع للجبن في شرق ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة كاري أنه تم نقل أكثر من عشرة عمال إلى مستشفيات المنطقة بواسطة سيارات الإسعاف وسيارات خاصة صباح أمس الاثنين بعد أن اختلط الحمض مع الكلور لتكوين الأبخرة. وأشار إلى أن اثنين من العمال في حالة حرجة.

واستجابت أطقم العمل بعد الإبلاغ عن انبعاث رائحة قوية في مصنع "ساوث ويست تشيز" للجبن. وساعد طاقم التعامل مع المواد الخطرة في إدارة إطفاء كلوفيس في تطهير مكان الحادث وتم استئناف الإنتاج في وقت لاحق صباح أمس الاثنين.

وقالت شركة "ساوث ويست تشيز" في بيان أصدرته أمس الاثنين إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن سبب الحادث كان تسربا كيميائيا حدث بسبب عطل ميكانيكي في إحدى غرف المصنع وكشفت عن أن البخار أثر على الموظفين الذين كانوا يعملون بالقرب من الغرفة.