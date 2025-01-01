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تُقام اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، عدة مباريات هامة في مختلف المسابقات العالمية، أبرزها مواجهة أرسنال وبرينتفورد ضمن ختام الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل أرسنال اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

ويسعى «الجانرز» لتحقيق الفوز لانتزاع المركز الثاني من تشيلسي، الذي يملك 37 نقطة، في حين يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة.

وإليكم مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

برينتفورد وآرسنال – 8:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري المصري:

مودرن سبورت والإسماعيلي – 6:00 مساءً – أون تايم سبورتس 2

غزل المحلة والبنك الأهلي – 9:00 مساءً – أون تايم سبورتس 1.