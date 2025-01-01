أمريكا: ضبط أكبر كمية متفجرات محلية الصنع في فرجينيا

أفادت مذكرة قدمها مدعون فيدراليون إلى المحكمة بأن محققين فيدراليين ضبطوا أحد أكبر المخزونات لمتفجرات محلية الصنع لم يسبق لهم ضبطها على الإطلاق، بعدما اعتقلوا شخصا من فرجينيا بتهمة حيازة أسلحة نارية الشهر الماضي.

وقدم ممثلو الادعاء مذكرة ، أمس الأول الاثنين للمحكمة، قالوا فيها إن المحققين صادروا أكثر من 150 قنبلة أنبوبية وأجهزة أخرى محلية الصنع عندما فتشوا منزل براد سبافورد الواقع شمال غرب نورفولك في ديسمبر.

وأعرب ممثلو الإدعاء، في مذكرتهم، عن اعتقادهم بأن هذه العملية هي "أكبر عملية ضبط من حيث عدد الأجهزة المتفجرة تامة الصنع في تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضاف ممثلو الإدعاء أيضا بأنه قد "تم العثور على ما يبدو أنها قنابل أنبوبية إضافية في حقيبة ظهر غير مؤمنة بصورة تامة"، في غرفة نوم بالمنزل الذي يعيش فيه سبافورد مع زوجته وطفليه الصغيرين.