يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لطرح أولى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، مساء اليوم، والتي تحمل اسم "مستنيك"، وهو الألبوم الذي يتعاون فيه لأول مرة مع المنتج والفنان هشام جمال، الذي أثنى عن تعاونه لأول مرة مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والذي وصف صوته بأنه أحد الأصوات المفضلة بالنسبة له، والتي لا مثيل لها.

وقال في تصريحات سابقة له: "سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة، ومش فاكر من بعد اللحظة دي إني سمعت صوت مغني عجبني أكتر من صوته اللي ملوش شبه، خلال الـ 5 سنين اللي فاتوا كان عندي الحظ أني اشتغل مع أخويا الفنان الكبير والإنسان الراقي حسين الجسمي في كذا عمل والحمد لله ونجحنا فيهم مع بعض".

وأضاف: "المرة دي الموضوع مختلف تمامًا وإحنا بنطلق أول ألبوم ليه من فترة كبيرة، وهو أول مشروع بنتعاون فيه بالحجم ده وأقدر أنفذ الرؤية الفنية الخاصة بيا وبفريق Roznama لموهبة في رأيي هي الأهم في الشرق الأوسط".

وقال هشام جمال في نهاية تصريحاته: كل أسبوع إن شاء الله هتسمعوا أغنية مصرية وأغنية خليجية، وفي مفاجأة حلوة أوي أوي هتشوفوها في أغنية مستنيك اليوم إن شاء الله الساعه 6 مساء، اتمنى التجربة المختلفة اللي هتبدأ بكره تعجبكم.

وكان المكتب الإعلامي لحسين الجسمي أصدر بيانا مؤخرا أعلن من خلاله عن إطلاق مشروعه الموسيقي الجديد “ألبوم 2025”، الذي يشكّل رحلة موسيقية فريدة تُطرح من خلالها أغنيتان جديدتان كل أسبوع، طيلة صيف 2025، ليحمل كل عمل حكاية متفرّدة ومشاعر مختلفة.

وابتداءً من 14 يوليو الجاري، تنطلق أولى إصدارات الألبوم، في مشروع يقوم على التنوع، ويرفع شعار أغاني تعاش ولا تسمع فقط، حيث تُمنح كل أغنية فرصتها الكاملة للانتشار والتفاعل، في ظل استراتيجية تجمع بين الحداثة والأصالة.