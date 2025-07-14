أعلن رئيس الكاميرون بول بيا - 92 عاما، وهو أقدم رئيس دولة في العالم حاليا، ترشحه لولاية ثامنة، وذلك عبر منصة أكس للتواصل الاجتماعي أمس الأحد.

وقال بيا في منشوره "أنا مرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 12 أكتوبر 2025".

وأضاف بيا "كونوا على ثقة بأن تصميمي على خدمتكم يتناسب مع التحديات الجادة التي نواجهها".

ويتولى بيا السلطة منذ عام 1982، وقد شغل سابقا منصب رئيس الوزراء منذ عام 1975. ويقضي هو وزوجته معظم وقتهما في سويسرا.

وفي العام الماضي، تم حظر التكهنات بشأن صحته رسميا في الكاميرون.

ونصف سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 19 عاما. والكاميرون هي ديمقراطية متعددة الأحزاب رسميا، لكن أحزاب المعارضة والمجتمع المدني وحرية الصحافة تواجه قيودا شديدة.

واتهمت المعارضة الحكومة بالتلاعب في الانتخابات السابقة. في عام 2018، بعد أن أظهرت النتائج الرسمية حصول بيا على 71% من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه على 14%.

وكانت الكاميرون مستعمرة ألمانية في السابق، وتم تقسيمها بين فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى.

ومنذ عام 2017، أسفر صراع عنيف بين المناطق الناطقة بالفرنسية والإنجليزية في البلاد عن مقتل 6500 شخص على الأقل ونزوح حوالي 600 ألف شخص. ويعيش حوالي 40% من الكاميرونيين في فقر، وفقا للتقديرات.

وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، نكونجو فيليكس أجبور، لوكالة أسوشيتد برس، إن "إعلان الرئيس بيا الترشح مجددا هو دليل واضح على جمود عملية الانتقال السياسي في الكاميرون. بعد أكثر من 40 عاما في السلطة، ما تحتاجه البلاد هو التجديد، وليس التكرار. يستحق الشعب الكاميروني تغييرا ديمقراطيا وقيادة خاضعة للمساءلة".

كما اضطرت الكاميرون إلى مواجهة امتداد عنف جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة، المتمركزة في نيجيريا المجاورة.

يذكر أن عددا من حلفاء بيا القدامى أعلنوا مؤخرا انشقاقهم ليعلنوا ترشحهم للرئاسة.

وفي منطقة مهددة بتقلص الحيز الديمقراطي، يُتهم رؤساء العديد من الدول الأفريقية الأخرى باستخدام آليات الدولة لإطالة أمد بقائهم في السلطة. فقد سعى الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، مؤخرا إلى الترشح لولاية سابعة، في خطوة من شأنها أن تقربه من إكمال خمسة عقود في السلطة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.