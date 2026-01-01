سوريا: إحباط مخطط لـ داعش استهدف احتفالات رأس السنة في عدة محافظات

أكدت وزارة الداخلية السورية أن العملية الانتحارية التي استهدفت دورية أمنية في مدينة حلب، مساء أمس الأربعاء، تحمل خلفية إرهابية لتنظيم «داعش»، مشيرة إلى إحباط مخطط كان يستهدف احتفالات رأس السنة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن عناصر الأمن السوري تمكنوا من إحباط مخطط واسع النطاق كان يستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما مدينة حلب.

وأوضح البيان أن معلومات استخبارية، جُمعت بالتعاون مع الجهات المختصة، كشفت عن نية تنظيم «داعش» تنفيذ سلسلة هجمات انتحارية تستهدف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية خلال الاحتفالات بالعام الجديد.

وأضافت الوزارة أنها استبقت الخطر باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز الحماية حول الكنائس، ونشر دوريات أمنية ثابتة ومتحركة، إلى جانب إقامة حواجز تفتيش في مختلف أحياء المدينة.

وتفصيلًا، أشار البيان إلى أن عنصرًا أمنيًا كان متمركزًا في نقطة تفتيش بمنطقة «باب الفرج» اشتبه بشخص أثناء تأدية مهامه، وبعد محاولة التحقق من هويته، أطلق المشتبه به النار، ما أدى إلى استشهاد العنصر الأمني، قبل أن يُفجّر نفسه، مُسفرًا عن إصابة عنصرين آخرين أثناء محاولتهما التدخل لاعتقاله، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا».

وأشاد البيان بـ«الروح البطولية» التي أبداها عناصر الأمن، مؤكدًا أن تدخلهم السريع كان حاسمًا في إحباط مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الأمن واستهداف المدنيين الأبرياء في ليلة رأس السنة.