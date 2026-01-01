العراق: قواتنا ستتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار خلال أيام

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي أن القوات المسلحة العراقية ستقوم بتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار خلال الأيام المقبلة.



وقال علاوي: "بعد اتفاق الحكومة العراقية مع دول التحالف الدولي على إنهاء مهام التحالف في سبتمبر 2024، وفقا للإعلان المشترك، جرى العمل على تنفيذ ذلك في سبتمبر 2025 بإنهاء المهام ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائية في المرحلة الأولى في سبتمبر".



وأوضح أن "القوات المسلحة العراقية ستقوم بتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار بعد إنهاء المهام ومغادرة بعثة التحالف خلال الأيام المقبلة، مع مطلع عام 2026".

وأضاف أن "ذلك يأتي في ضوء إنهاء المهام ونقل العلاقات نحو علاقات ثنائية، والعمل على توقيع مذكرات للتعاون الثنائي المشترك في المجال الأمني، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب عبر بناء القدرات وتبادل الخبرات وإجراء التمارين المشتركة".

وأشار إلى أن "ما تقدم ينهي فصلا كبيرا من مرحلة الحرب على عصابات داعش الإرهابية، التي استمرت 11 عاما من التعاون والتنسيق لتحرير المحافظات من دنس الإرهاب، والذي هزم على يد القوات المسلحة العراقية وبدعم من التحالف الدولي خلال الفترة 2014–2017".



وأكد أن "الحكومة العراقية ستعمل على استكمال إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق بمرحلته الثانية في سبتمبر 2026، بما يخص أربيل"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بتطوير العلاقات الدفاعية العراقية – الأمريكية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، كما يتم العمل بالمسار نفسه مع المملكة المتحدة وحلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية، في مجال بناء القدرات وتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية، بما يسهم في تعزيز نظرية الأمن القومي العراقي وحماية السيادة الوطنية، عبر برامج التدريب وبناء القدرات والتسليح والتجهيز والتعليم العسكري، وتطوير قطاعات أسلحة وزارة الدفاع، ولا سيما سلاح الجو، وطيران الجيش، والدفاع الجوي، والأمن السيبراني، وسلاح البحرية العراقية، لحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط والموانئ العراقية".

يذكر أن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، قد أعلن يوم الأربعاء، أن التحالف الدولي سيغادر قاعدة عين الأسد خلال الأيام المقبلة، في إطار مراحل متتابعة لإعادة تنظيم الوجود الأجنبي في العراق.​