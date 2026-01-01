لماذا تواجه الهند عاما صعبا في 2026؟

تدخل الهند عام 2026 وهي تواجه مزيجا معقدا من التحديات الخارجية، يتداخل فيه تصاعد الضغوط الإقليمية مع تحولات عميقة في موازين القوى الدولية. فبين تهديدات صينية مستمرة، وبيئة إقليمية باتت أكثر عدائية، وتراجع موثوقية الشراكات الكبرى، تجد نيودلهي نفسها أمام اختبارات صعبة ستحدد قدرتها على المناورة وحماية مصالحها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.

هذا ما أكد عليه الباحث محمد أيوب، أستاذ جامعي فخري للعلاقات الدولية في جامعة ولاية ميشيجان، وزميل أول في مركز السياسات العالمية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.

ويقول أيوب إن المصائب لا تأتي فرادى، مشيرا إلى أن هذا المثل ينطبق تماما على المأزق الراهن للسياسة الخارجية الهندية. فمنذ أزمة وحرب بنجلاديش عام 1971، لم تواجه مؤسسة صنع القرار في السياسة الخارجية الهندية هذا التراكم من التحديات كما هو الحال اليوم.

فالتهديد الصيني للأمن القومي الهندي مستمر بلا هوادة، رغم التخفيف الحالي في حدة الخطاب من الجانبين، وذلك بفضل حالة عدم اليقين التي أدخلتها السياسة الخارجية غير المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علاقات كل من بكين ونيودلهي مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من القيود المؤقتة على المستوى الخطابي، تظل الصين التهديد الأساسي لوحدة الأراضي الهندية، سواء في الشمال الغربي أو الشمال الشرقي، ولطموحات الهند في أن تصبح قوة كبرى في آسيا وخارجها.

وقد أدرك مراقبون فطنون داخل الحكومة وخارجها هذه الحقيقة منذ زمن طويل. غير أن الخطاب الهندي بشأن إدراك التهديد ركز في الأساس على الجار الأصغر والأضعف، باكستان، وذلك تفاديا لتفاقم التوترات مع جار أقوى عسكريا واقتصاديا.

ويرى أيوب أن ثمة عدة عوامل أسهمت في هذا النهج التحويلي.

أولا، إن استمرار النزعة التوسعية الباكستانية ودعمها للعنف المسلح في كشمير يتصدر عناوين وسائل الإعلام، ما يجعله يبدو تهديدا أكبر مما هو عليه في الواقع.

ثانيا، العداء المتجذر تجاه باكستان، الذي يعود إلى تقسيم الهند البريطانية عام 1947، خلق في الهند تصورا مفاده أن باكستان هي "العدو الطبيعي" للبلاد.

ثالثا، من الأسهل بكثير على الحكومة أن تستعرض قوتها الخطابية ضد باكستان، إذ يمكنها أحيانا أن تدعم ذلك بعمل عسكري يعزز شعبيتها داخليا. أما إبراز التهديد الصيني الأكثر حدة دون رد عسكري كاف، فيكشف ضعف الحكومة ويقوض مصداقيتها وشرعيتها.

رابعا، تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للهند، مع عجز تجاري يقارب 100 مليار دولار خلال السنة المالية 2024–2025. وتشكل الإلكترونيات والآلات والمواد الكيميائية والأدوية الجزء الأكبر من الواردات. ومن شأن قطع التجارة مع الصين، أو حتى تقليصها أن يربك شرائح واسعة من الطبقة الوسطى الهندية المتنامية، التي اعتادت على السلع الصينية الرخيصة. وهذا من شأنه أن يخلق تصدعات خطيرة داخل الائتلاف السياسي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وعلى النقيض من ذلك، فإن تجارة الهند مع باكستان ضئيلة للغاية، ويجري جزء كبير منها بشكل سري من خلال تهريب السلع عبر الحدود القابلة للعبور. وتشير الإحصاءات التجارية الرسمية الهندية إلى تجارة بقيمة 558 مليون دولار في السنة المالية 2024–2025، مع كون الواردات من باكستان تشكل حصة متناهية الصغر. ومع القيود الرسمية المفروضة على التجارة بين البلدين منذ الهجوم الذي وقع في باهالجام في أبريل، بالكاد شعر المستهلك الهندي بأي أثر.

ويقول أيوب إن سياسة "تعدد المحاور" التي تعلنها الهند، العالقة بين عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية وواقع التهديد الصيني، تتعرض لضغوط شديدة.

ولا يعود ذلك إلى أخطاء من جانب نيودلهي، بل إلى قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من القضايا الاستراتيجية التي لا تحقق مكاسب فورية لواشنطن. فقد حلت الاستراتيجيات القائمة على الصفقات محل سياسات الانخراط العالمي والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد. كما أن تليين موقف إدارة ترمب تجاه الصين حرم نيودلهي من الطمأنينة بأن واشنطن قد تأتي لنجدتها إذا تدهورت العلاقات مع بكين إلى حد المواجهة المفتوحة.

ولم يكن القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي مجرد ضربة اقتصادية لنيودلهي، بل كان جرس إنذار يؤكد أن قواعد الاشتباك الأمريكية مع الهند قد تغيرت، وأن قيمتها بوصفها ثقلا استراتيجيا محتملا في مواجهة الصين لم تعد ذات وزن كبير في حسابات واشنطن. وتعزز هذا الانطباع أكثر عندما خفضت إدارة ترامب بشكل دراماتيكي الرسوم المفروضة على الصين وعلقت فرض قيود تصدير جديدة ورسوم موانئ على السلع الصينية.

ووضع ذلك الهند في مأزق مزدوج، إذ أضعف بشكل بالغ موقفها في تعاملها مع الصين، وأجبرها على تبني سياسة أكثر تصالحية مع بكين على المستوى الاستراتيجي مما كانت ترغب فيه. كما اضطرها إلى التشديد علنا على الجوانب الإيجابية في علاقتها مع روسيا لتظهر لجمهورها الداخلي أنها ليست خاضعة بالكامل للولايات المتحدة. وتؤكد الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي والاستقبال الحار الذي حظي به هذه الحقيقة، كما توجه رسالة إلى واشنطن وإلى الرأي العام الداخلي مفادها أن لدى الهند بدائل أخرى.

وفي الوقت الذي ترسل فيه الولايات المتحدة إشارات تفيد بأن سياستها باتت قائمة على منطق الصفقات أكثر من كونها مستندة إلى اعتبارات طويلة الأمد، وجدت الهند أن سياستها القائمة على "تعدد المحاور" جعلتها عرضة لانتقادات أمريكية تتهمها بالتخلي عن أي أمل في "علاقة خاصة"، وبالتالي عدم استحقاقها أن تعامل كحليف محتمل أو كأصل استراتيجي. وبذلك، أصبحت الهند عالقة بين المطرقة والسندان.

وكأن هذه المشكلات على المستوى العالمي لا تكفي، فقد أصبحت البيئة الإقليمية المحيطة بالهند في الآونة الأخيرة أكثر عدائية مما كانت عليه منذ عقود. فباستثناء باكستان، كان جيران الهند الأصغر، إلى حد كبير، مستعدين لمنحها الاحترام الذي رأت أنها تستحقه بحكم حجمها وعدد سكانها وثقلها الاقتصادي. فمنذ حرب عام 1971 التي أدت إلى تحرير بنجلاديش من الهيمنة الباكستانية، تصرفت الهند مرارا بوصفها مزود الأمن لجيرانها الأصغر، ولا سيما سريلانكا وجزر المالديف. أما بوتان، فقد كانت عمليا محمية هندية، في حين كانت نيبال غير الساحلية تعتمد اقتصاديا على الهند، ما جعلها أضعف من أن تشكل تحديا سياسيا حقيقيا، رغم أن التوترات في علاقتهما غير المتكافئة كانت تطفو على السطح بين الحين والآخر.

وكانت نيودلهي تنظر إلى بنجلاديش بوصفها صديقا وفيا. ففي عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحزبها "رابطة عوامي"، تعاونت بنجلاديش مع الهند في ملاحقة المتمردين المعادين للهند الذين لجأوا إلى أراضيها، وساعدت في حل مشكلات الربط والبنية التحتية بين شمال شرق الهند وبقية البلاد، ووسعت عموما مجالات التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب. كما أن حملة "رابطة عوامي" ضد المتطرفين الإسلاميين وتوجهها العلماني عموما انسجما مع التفضيلات الهندية.

أما باكستان، فكانت دائما الاستثناء من القاعدة التي تقضي بأن يخضع الجيران للهند. فقد ظل الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية الباكستانية طويلا هو تحقيق التكافؤ العسكري والدبلوماسي مع الهند. وبما أن إسلام آباد لم تكن قادرة على تحقيق ذلك بمفردها نظرا لتفوق الهند في الحجم وعدد السكان والموارد، فقد اعتمدت على قوى خارجية، ولا سيما الولايات المتحدة والصين. وقد تفاوتت قدرتها على الاستفادة من الولايات المتحدة تبعا للحسابات الاستراتيجية لواشنطن بشأن المنطقة.

وأدت العلاقات متزايدة الدفء بين الولايات المتحدة والهند خلال العقدين الماضيين إلى تآكل نفوذ باكستان لدى صانعي القرار في واشنطن. غير أن إدارة ترامب الثانية قلبت هذا الاتجاه، إذ شدد الرئيس نفسه على أهمية باكستان في السياسة الخارجية الأمريكية، وأشاد علنا بعاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، الذي يعد القوة الحقيقية من وراء الكواليس في بلاده.

وأربك ذلك الحسابات الهندية بشأن دور الولايات المتحدة في أي صراع مستقبلي مع باكستان. فاستنادا إلى الخبرة السابقة، كانت نيودلهي تتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطا على إسلام آباد لثنيها عن تصعيد أي مواجهة مع الهند. لكن اليوم، ومع تقاطع الدعم الأمريكي والصيني لباكستان، تخشى الهند أن يتكرر سيناريو عام 1971، حين دعمت كل من بكين وواشنطن باكستان في مواجهتها مع الهند بشأن تحرير بنجلاديش. وتمكنت الهند آنذاك من مواجهة هذا التهديد المشترك بفضل دعم الاتحاد السوفيتي. إلا أن هذا العامل لم يعد موجودا اليوم، إذ أصبحت روسيا الشريك الأصغر للصين في آسيا، وغارقة في حرب دامية في أوكرانيا.

وإذا كانت الصين وباكستان تمثلان تهديدين طويلي الأمد للأمن الهندي، فإن التحدي الأكثر إلحاحا يأتي من التطورات الأخيرة في بنجلاديش، التي ظلت تعد لفترة طويلة حليفا وثيقا للهند في جنوب آسيا. فقد أدى الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة العام الماضي، عقب انتفاضة شعبية قادها الشباب، ثم فرارها إلى نيودلهي وحصولها على اللجوء في الهند، إلى قلب هذه الحسابات رأسا على عقب. ويقول إيوب إن دعم الهند لحكومة "رابطة عوامي" التي ازدادت استبدادا وفقدت شعبيتها أثناء وجودها في السلطة، وقرارها منح حسينة الملاذ، لم يصبحا مجرد عائقين أمام تطوير علاقات ودية مع دكا فحسب، بل أسهما أيضا في تفجر موجة غير مسبوقة من المشاعر المعادية للهند داخل بنجلاديش.