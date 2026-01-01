تراجع واردات اليابان من فحم الكوك بنسبة 22% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات رسمية، نشرت اليوم الخميس، تراجع واردات اليابان من فحم الكوك خلال الشهر الماضي بنسبة 22% مقارنة بالشهر السابق إلى 3.856 مليون طن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن بيانات واردات فحم الكوك التي أعلنتها وزارة المالية اليابانية تشير إلى تراجع الطلب على الصلب وتحول صناعة الصلب إلى استخدام الأفران الكهربائية التي لا تحتاج إلى فحم الكوك.

يذكر أن فحم الكوك مكون أساسي في صناعة الكوك الذي يعتبر مصدرا رئيسيا للطاقة في صناعة الصلب.

وجاء تراجع واردات اليابان من فحم الكوك في الشهر الأخير من العام الماضي متفقا مع الاتجاهات الأوسع نطاقا في الأسواق الأسيوية، المتمثلة في انخفاض أحجام الشحنات المنقولة بحرا وتغير التدفقات التجارية، حتى مع ظهور بعض المصادر التي تشير إلى تقلبات في إجمالي واردات الفحم.