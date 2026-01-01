 نيويورك سيتي تحتفل بعام 2026 بإسقاط الكرة في ميدان تايمز سكوير - بوابة الشروق
الخميس 1 يناير 2026 11:12 ص القاهرة
نيويورك سيتي تحتفل بعام 2026 بإسقاط الكرة في ميدان تايمز سكوير

نيويورك - (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 يناير 2026 - 10:55 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يناير 2026 - 10:55 ص

احتفلت نيويورك سيتي بعام 2026 بإسقاط كرتها التقليدية في ميدان تايمز سكوير.

تجمع مئات الآلاف من الأشخاص في ضاحية ميدتاون مانهاتن لمشاهدة الكرة المضاءة تهبط فوق الميدان الشهير عالميا عند منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش)، مصحوبة بموسيقى وقصاصات الورق الملون.

وكان الكثير منهم متواجدين هناك لساعات رغم الطقس الشتوي القارس في الشوارع المطوقة حول ميدان تايمز الذي أخذ اسمه من مكاتب التحرير لصحيفة نيويورك تايمز التي كانت تتخذ في السابق من المبنى المجاور مقرا لها.

ويتم بث إسقاط الكرة على الهواء مباشرة تليفزيونيا حول العالم ، وهذا من معالم الاحتفالات بالعام الجديد في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

وأخذت الكرة المعاد تصميمها حديثا والمرصعة بالكريستال وتزن عدة أطنان، أقل من دقيقة للنزول من على ارتفاع 43 مترا.

وأعيد تصميم الكرة بمناسبة الذكرى الـ250 لتوقيع إعلان الاستقلال الذي سوف تحتفل به الولايات المتحدة في 2026.

