وزير الخارجية الإيطالي: إصابة نحو 15 إيطاليا في حريق بمنتجع سويسري للتزلج

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، إن نحو 15 إيطاليا من بين أكثر من 100 شخص أصيبوا في الحريق المميت الذي اندلع في حانة بمنتجع للتزلج في جبال الألب السويسرية.

وكان حوالي 40 شخصا قد لقوا حتفهم وأُصيب نحو 115 آخرون، عندما اندلع حريق في حانة بمنتجع كرانس مونتانا خلال احتفالات ليلة رأس السنة.

وقال تاياني للتلفزيون الإيطالي، إنه سيتوجه إلى منتجع التزلج غدا الجمعة.

وأرسلت روما، صباح اليوم الخميس، فريقا للدفاع المدني بالإضافة إلى أطباء إلى سويسرا، بينما عرض مستشفى في ميلان متخصص في علاج الحروق استقبال المرضى أيضا.

ووفقا لهيئة الدفاع المدني الإيطالية، من المقرر نقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى ميلان مساء اليوم الخميس.