قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك قيمًا دينية وأخلاقية واجتماعية يجب علينا أن نحترمها، مشيرًا إلى أن المجلس لا يشهر بأحد ولكنه يتخذ إجراءات حاسمة.

وأضاف جبر خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أن وزارة الاتصالات تفاوضت مع برنامج «تيك توك»، لإزالة المضامين والمواد التي تسيء لأفراد مجتمعنا، كما يتم التفاوض مع جوجل من أجل الهدف ذاته.

وأردف: «آن الأوان لتحويل التكنولوجيا الظالمة إلى عادلة»، لافتا إلى أنه تم السيطرة على «الإعلام التهويجي» في أمريكا خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا ما أسهم في احتوائها.

واستطرد: «نريد أن يكون الإعلام المصري نظيفًا، ويمول من الشعب حتى يكون إعلامًا وطنيًا محايدًا ومخلصًا»، متابعًا «نريد أن يكون هناك رسالة ردع وطمأنينة في نفس الوقت».

وأكد كرم جبر، أن الإعلام المصري بأنواعه الخاص والحكومي أو الورقي والإلكتروني أو المواقع، جميعها إعلام وطني وشريف ووقف في ظهر الدولة المصرية وساندها خلال أزمة كورونا وحتى خلال السيول التي شهدتها مصر مؤخرا، مؤكدًا أن حظر النشر وإلغاء ترخيص البث لفترة مؤقتة سلطة أصيلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.