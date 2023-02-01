وزير الإعلام الأردني: آفاق العلاقة مع مصر متوحة ولا حدود لها

قال وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول، إن «آفاق العلاقة بين المملكة ومصر مفتوحة وليس لها حدود»، مستشهدًا بالتنسيق الدائم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن القضية الفلسطينية الهم الأول للمملكة ومصر، مشيدًا بالدعم المصري للوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وذكر أن زعيمي البلدين يركزان على ضرورة إيجاد حل سياسي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، منوهًا أن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالاستقرار بدون هذا الحل.

وأوضح وزير الإعلام الأردني، أن الرئيس السيسي والملك عبدالله، يتبنيان وجهة نظر أساسية بأن العراق يجب أن يعود إلى دوره الفاعل في المنطقة العربية، بعدما واجهت بغداد ظروفًا صعبة منذ ما يزيد 30 عامًا.

وأكد أن الإطار الرباعي بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، الذي بدأ العام الماضي، مفتوح لانضمام دول عربية شقيقة، لافتا إلى وجود رغبة مشتركة وإرادة حقيقية من المملكة والقاهرة، من أجل التحرك في الإطار العربي.

واستطرد: «لا يمكن أن تتحرك دوليًا ما لم تكن لديك قاعدة صلبة تنطلق منها في المنطقة العربية، وتبني الزعيمين للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، له تأثير دبلوماسيًا على الساحة الدولية»