باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد بثلاثية في الشوط الأول

حسم باريس سان جيرمان شوط المباراة الأول أمام ريال مدريد، بثلاثية دون رد، مساء اليوم الأربعاء، على ميتلايف ستاديوم، في نصف نهائي مونديال الأندية.

بدأت المباراة بشكل سريع من جانب كلا الفريقين في الدقائق الأولى من اللقاء وتعددت الهجمات على كلا المرميين، لتبوح المباراة بأسرارها مبكرا وأننا على موعد مع مواجهة خاصة بين عملاقي أوروبا.

ونجح باريس سان جيرمان في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 6 عن طريق فابيان رويز مستغلا هفوة دفاعية للاعب ريال مدريد راؤول أسينسيو ليستخلص الكرة ويسدد في الشباك.

وضاعف عثمان ديمبلي النتيجة لباريس سان جيرمان مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 9 مستغلا خطأ دفاعي من روديجر ليستخلص ديمبلي الكرة وينفرد بالمرمى قبل أن يطلق تسديدة في أقصى مرمى كورتوا معلنا عن الهدف الثاني.

وواصل باريس سان جيرمان تفوقه في حالة من الانهيار للاعبي ريال مدريد في الوقت الذي تمثلت فيه خطورة الميرنجي من محاولات فردية عن طريق نجمه كيليان مبابي.

وعاد فابيان رويز للتألق مجددا مسجلا الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 24 من عرضية أشرف حكيمي ليقابلها رويز بتسديدة في المرمى مسجلا الهدف الثالث.

انتفض ريال مدريد من أجل تقليص الفارق والعودة للمباراة، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح لتنتصف المباراة بتقدم باريس سان جيرمان على ريال مدريد بثلاثية مع الرأفة.