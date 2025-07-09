إنجلترا تفترس هولندا برباعية في يورو 2025 للسيدات

وحقق منتخب إنجلترا فوزا كبيرا 4 / صفر على نظيره الهولندي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في سويسرا.

وافتتحت لورين جيمس التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 22، واضافت جورجيا ستانواي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وعادت لورين جيمس لهز الشباك من جديد، حيث أضافت الهدف الثالث في الدقيقة 60، فيما تكفلت إيلا تون بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 67.

وكان المنتخب الإنجليزي استهل مسيرته في النسخة الحالية للمسابقة بالخسارة 1 / 2 أمام نظيره الفرنسي، يوم السبت الماضي، ما جعله مطالبا بتحقيق الفوز مساء اليوم لإحياء آماله من جديد في التأهل للأدوار الإقصائية بالمسابقة.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 3 نقاط، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب المجموعة مؤقتا، بفارق المواجهات المباشرة خلف منتخب فرنسا (المتصدر)، الذي يلتقي مع منتخب ويلز، متذيل الترتيب بلا نقاط، في وقت لاحق من اليوم، في نفس الجولة.

وبدأت المباراة بهجوم من جانب المنتخب الإنجليزي، ليترجم سيطرته على اللقاء عقب تسجيل لورين جيمس الهدف الأول في الدقيقة 22.

وأرسلت هانا هامبتون، حارس مرمى منتخب إنجلترا تمريرة أمامية إلى أليسيا روسو، التي انطلقت بالكرة من الناحية اليمنى، لترسل تمريرة عرضية إلى لورين جيمس، التي أطلقت قذيفة مدوية من على حدود منطقة الجزاء، واضعة الكرة على يسار دافني فان دومسيلار، حارس مرمى منتخب هولندا، داخل الشباك.

تواصلت محاولات كل المنتخبين للتسجيل، وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الأول الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي عن طريق جورجيا ستانواي.

وتابعت ستانواي ركلة حرة نفذت بتمريرة أمامية، أبعدها الدفاع الهولندي بطريقة خاطئة، لتصل الكرة إلى روسو، التي مررت الكرة لستانواي، لتسدد تصويبة مباشرة من خارج المنطقة على يمين فان دومسيلار، التي لم تتمكن من التصدي للكرة بغرابة لتعانق شباكها.

دخل منتخب إنجلترا الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة في ظل تقدمه في النتيجة، وأحرزت روسو هدفا ثالثا في الدقيقة 50، لكن تم إلغاؤه بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ثم عزز منتخب إنجلترا تفوقه بهدف ثالث من خلال لورين جيمس في الدقيقة 60.

وتلقت إيلا تون تمريرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن، مرت من الجميع، لتسدد من داخل المنطقة وترتد من الدفاع، لتصل في النهاية إلى جيمس، الخالية من الرقابة، التي سددت بقدمها اليسرى من داخل المنطقة، وتضع الكرة على يسار حارسة مرمى هولندا.

واستغل المنتخب الإنجليزي حالة الارتباك التي عانى منها المنتخب الهولندي، ليضمن حصوله على النقاط الثلاث، بعدما أضافت إيلا تون الهدف الرابع في الدقيقة 67.

وتسلمت روسو تمريرة أمامية، لتنطلق بالكرة قبل أن تصل بها لمنطقة الجزاء، ثم مررت الكرة إلى تون، التي راوغت الدفاع، قبل أن تسدد تصويبة زاحفة على يسار فان دومسيلار، التي حاولت إبعادها دون جدوى لتعانق الشباك، لينتهي اللقاء بفوز كبير للمنتخب الإنجليزي على نظيره الهولندي.