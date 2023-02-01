المبعوثة الأمريكية تتعهد بعزل روسيا في الأمم المتحدة وتدين مجموعة فاجنر

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على عزل حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأمم المتحدة، لكنها اعترفت بالتحدي المتمثل في امتلاك روسيا لمقعد دائم في مجلس الأمن يمنحها حق النقض.

وركزت توماس جرينفيلد على مجموعة فاجنر، وهي قوات روسية تابعة للجيش الروسي في أوكرانيا، بسبب تحركاتها في أوكرانيا وفي القارة الأفريقية.

وقالت إن الولايات المتحدة ستبحث عن طرق جديدة لمواجهة تأثير المجموعة في أوكرانيا وإفريقيا، حيث توفر الأمن للعديد من الحكومات.

وقالت توماس جرينفيلد اليوم الأربعاء، في مقابلة بمقر وكالة بلومبرج للأنباء: "ما يقومون به في إفريقيا غير مقبول، الولايات المتحدة تفهم أن بعض الدول الأفريقية لديها مشكلات أمنية تحتاج للمعالجة"، مضيفة أن مجموعة فاجنر "ليست هي الكيان الذي يمكن أن يقوم بذلك من أجلهم".

فيما أعربت توماس جرينفيلد عن إحباطها من أن حق النقض الروسي والصيني في مجلس الأمن الدولي، الذي يتخذ القرارات، يعيق التوصل إلى حلول للحرب في أوكرانيا وتقدم برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وقالت إن الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من عرقلة لإمدادات الغذاء العالمية كان لها "تأثير مدمر على الجوع في إفريقيا وكذلك في الشرق الأوسط".