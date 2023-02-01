درة العمارة الإسلامية ضمن فعاليات قصور الثقافة لأطفال معرض الكتاب

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقاعة كامل كيلاني، فعاليات وورش متنوعة للأطفال خلال اليوم السادس لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وفي نشاط المعلومات العامة والإبداع، نُفذت مطوية بعنوان "درة العمارة الإسلامية" على شكل مسجد، باستخدام ورق ناصيبيان وفوم جليتر، وتناولت بين طياتها أشهر المساجد الأثرية بالقاهرة ومصر، مثل مسجد عمرو بن العاص، أحمد بن طولون، ومسجد السلطان حسن، إلى جانب ورشة ماسكات بعنوان "شخصيات الليلة الكبيرة" باستخدام ورق كانسون ملون وألوان فلوماستر، وقام الأطفال برسم شخصيات الليلة الكبيرة وتلوينها ثم قصها وتجميعها ولصقها في لوحة فنية كبيرة.

ومن بين الورش المقدمة ورشة تشكيل ورسم أقنعة مستوحاة من شخصيات أوبريت الليلة الكبيرة التي تم جمعها بتناغم وهارموني داخل لوحة جدارية من الورق تعكس شكلا محاكيا لحالة الأوبريت، إضافة إلى ورشة إعادة تدوير بعنوان "رسالة اليوم" وهي عبارات تشجيعية للطفل، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية "حلي" من الخرز الملون وأشكال وجوه، وخيط صنارة.

ومن الورش أيضا، ورشة تصنيع فراشة متحركة بورق كانسون، وعصا خشب، وورشة رسم على الوجه بجانب ورشة فنية بعنوان "كروت معايدة" باستخدام ورق كانسون وفوم جليتر، ورسم الأطفال بطاقات تعبر عن السنة الميلادية الجديدة.

وتشرف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى على عروض وورش الهيئة المقدمة للطفل، وتنفذها الإدارة العامة لثقافة الطفل وقصر الطفل بجاردن سيتي، وتستمر حتى ختام المعرض 6 فبراير المقبل.