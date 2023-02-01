كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير بنسبة 16.1٪ لتبلغ 119.7 مليار جنيه عام 2021 /2022، مقابل 103.1 مليار جنيه عام 2020/2021، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الخدمات البريدية عـام 2021/ 2022

وأضاف الجهاز، أن قيمة المعاشات المنصرفة ارتفعت بنسبة 14.9٪ لتبلغ 114,6 مليار جنيه عـام 2021/2022، مقابل 99.7 مليار جنيه عام 2020/2021

وأوضح أن قيمة المبالغ المودعة بلغت 142,7 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 141.4 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 1.0%، كما بلغت قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية 396,3 مليون جنيه عام 2021/2022، مقابل266,1 مليون جنيه عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 49٪ .

وأشار إلى أن عدد المكاتب البريدية بلغ 4285 مكتبا عام 2021-2022، مقابل 4060 مكتبا عام 2020-2021 بزيادة بلغت نسبتها 5.5٪.

كما بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدى خدمة على مستوى الجمهورية 5794 وحدة عام 2021/2022، مقابل 4656 وحدة عام 2020/2021 بزيادة بلغت نسبتها 24,4% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).